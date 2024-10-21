Foreign Affairs: ВС России продолжают эффективное наступление

Вооруженные силы России применяют эффективную стратегию наступления, благодаря которой им удалось уничтожить ключевые укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых значительно выросли потери личного состава. Об этом пишет старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг в журнале Foreign Affairs.

Указав на взятие ВС России Торецка, Угледара и городов вокруг Покровска, аналитик сделал вывод, что Россия разработала эффективную стратегию для подрыва способности Украины к удержанию позиций. Он также указал, что «украинские силы оказались опасно растянуты вдоль линии фронта протяженностью тысячу километров, а комплектование личным составом и обучение войск не смогли компенсировать число потерь на линии боевого соприкосновения».

Также Уотлинг сообщил, что из-за недостатка боеприпасов и бронированной техники ВСУ вынуждены использовать для удержания фронта пехоту, что приводит к соответствующему росту потерь. Он заключил, что ситуацию ухудшает бездействие стран-партнеров Украины.

Ранее стало известно, что потери ВСУ на разных направлениях за сутки составили до 1805 военных. Минобороны России отметило, что подразделения группировок «Запад» и «Юг» улучшили положение.

