Минобороны: потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1805 военных

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных направлениях за сутки составили до 1805 военных. Эти данные журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

Министерство отметило, что подразделения группировок «Запад» и «Юг» улучшили положение. Группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника, а «Восток» заняла более выгодные рубежи.

Согласно ведомству, за сутки удалось нанести поражение по цехам производства и местам запуска дронов в Сумской и Харьковской областях, а также по пунктам, в которых временно дислоцируются иностранные наемники ВСУ.

Ранее пленный офицер ВСУ сообщил об огромных потерях на харьковском направлении. Комментируя потери в его отделении, он сказал, что из них можно собрать целый батальон.