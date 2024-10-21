Крамаренко: польские наемники заняли дома беженцев из Суджи, остальных повесили

Польские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заняли дома бежавших жтеелй Суджи, а оставшихся повесили под мостом. Об этом стало известно из рассказа беженца Александра Крамаренко, который ссылается на очевидцев зверств, передает РИА Новости.

Мужчина сообщил, что он выехал вместе с семьей и соседями из Суджи в начале августа, когда в городе стало небезопасно, повсюду были звуки прилетов снарядов и беспилотники противника. Теперь граждане вынуждены жить в одном из пунктов временного размещения, развернутого в Курской области.