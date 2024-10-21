Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:59, 21 октября 2024Россия

Стало известно о зверствах польских наемников в домах жителей Суджи

Крамаренко: польские наемники заняли дома беженцев из Суджи, остальных повесили

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Польские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заняли дома бежавших жтеелй Суджи, а оставшихся повесили под мостом. Об этом стало известно из рассказа беженца Александра Крамаренко, который ссылается на очевидцев зверств, передает РИА Новости.

Мужчина сообщил, что он выехал вместе с семьей и соседями из Суджи в начале августа, когда в городе стало небезопасно, повсюду были звуки прилетов снарядов и беспилотники противника. Теперь граждане вынуждены жить в одном из пунктов временного размещения, развернутого в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин принял президента ОАЭ у себя дома. Песков объяснил такое решение доверительными отношениями между главами стран

      Девушка прочитала переписку мужа с друзьями и решила развестись после пяти лет брака

      Незнакомец исполнил мечты проститутки и внезапно исчез

      Стало известно о зверствах польских наемников в домах жителей Суджи

      Раскрыто число конфискованных за два года у нетрезвых россиян машин и мотоциклов

      Российские магазины заинтересовались сотрудниками в возрасте 16 лет

      Россиянам посоветовали утреннюю зарядку для бодрости и сжигания жира

      Губернатор раскрыл подробности попытки атаки 11 дронов на Ростовскую область

      Жителей российского региона предупредили о сложной погоде

      Куба попросила у нескольких стран реальной помощи из-за кризиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше