Стало известно об оперативном окружении Селидово

«Иди и смотри»: ВС России берут Селидово в оперативное окружение

Благодаря активным наступательным действиям Вооруженные силы (ВС) России берут Селидово на покровском направлении в оперативное окружение. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«К настоящему моменту ВС России успешно продвигаются в самом городе как с восточных, так и с северных окраин. Также российские штурмовые группы были замечены в центре города», — говорится в публикации.

Отмечается, что последняя дорога для эвакуации гарнизона Вооруженных сил Украины ведет на Покровск и уже простреливается российскими войсками.

Ранее о военном значении Селидово рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, в районе населенного пункта проходит железнодорожная ветка, огневой контроль над которой нарушит логистику подразделений украинской армии.