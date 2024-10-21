Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:50, 21 октября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о перспективах ВС России близ Селидово

Пушилин: продвижение к Горняку и Селидово ломают логистику ВСУ в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Продвижение подразделений армии России в районе населенных пунктов Горняк и Селидово позволит нарушить логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, его слова передает ТАСС.

«Серьезные предпосылки в плане и в направлении Горняка, а после Горняка это, конечно же, уже Селидово. На самом деле, это очень серьезно нарушает уже и ломает практически логистику противника, потому что там железнодорожная ветвь проходит», — рассказал Пушилин.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в Селидово оказались заблокированы, а все дороги, которые ведут из города, находятся под огневым контролем ВС России.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы». Трамп заявил, что угрожал Путину из-за Украины

      Россиян предупредили о рассылающих поддельные квитанции ЖКХ мошенниках

      В России дети дали концерт на ложках на могиле педагога

      Обнаружено необъяснимое одиночество квазаров в ранней Вселенной

      Раскрыта причина внезапной смерти девяти обезьян в зоопарке

      Россиянам пообещали аномальное тепло

      В США заявили о планах Трампа оспорить результаты выборов

      Стало известно об уничтожении десятков латиноамериканских наемников ВСУ

      Кайли Дженнер появилась на гала-вечере в винтажном платье с «голым» верхом

      Дом Дани Милохина собрались продать с многомиллионной скидкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше