В ДНР рассказали о перспективах ВС России близ Селидово

Пушилин: продвижение к Горняку и Селидово ломают логистику ВСУ в ДНР

Продвижение подразделений армии России в районе населенных пунктов Горняк и Селидово позволит нарушить логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, его слова передает ТАСС.

«Серьезные предпосылки в плане и в направлении Горняка, а после Горняка это, конечно же, уже Селидово. На самом деле, это очень серьезно нарушает уже и ломает практически логистику противника, потому что там железнодорожная ветвь проходит», — рассказал Пушилин.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в Селидово оказались заблокированы, а все дороги, которые ведут из города, находятся под огневым контролем ВС России.