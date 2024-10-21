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10:39, 21 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении десятков латиноамериканских наемников ВСУ

ТАСС: за две недели уничтожены десятки латиноамериканских наемников ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российские военные за последние две недели уничтожили несколько десятков латиноамериканских наемников, служащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ), в районе Часова Яра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На этих двух направлениях отмечается наибольшая концентрация "латиносов". (…) Только за последние пару недель — несколько десятков на двух направлениях», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в силовых структурах сообщили, что местоположение иностранных военных фиксируют благодаря средствам объективного контроля и радиоперехватам.

Ранее российские военные рассказали, что наемники из Латинской Америки в районе Часова Яра просят об эвакуации. На записях радиоперехватов слышно, что иностранные бойцы жалуются на невозможность уснуть из-за постоянных обстрелов. Они также подтверждают, что среди латиноамериканских наемников есть много раненых.

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      Кристина Есикова
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