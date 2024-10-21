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11:48, 21 октября 2024Наука и техника

Обнаружена редкая вспышка рентгеновского излучения

MNRAS: обнаружена редкая вспышка рентгеновского излучения

Фото: Ivan Stepanov / Unsplash

Международная группа астрономов во главе с учеными из Пенсильванского государственного университета обнаружила редкую вспышку рентгеновского излучения в карликовой галактике Малом Магеллановом Облаке. Наблюдения, проведенные обсерваторией Swift и другими телескопами, описаны в статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Вспышка была приписана одной из самых ярких новых — высокоэнергетических явлений, возникающих в двойной звездной системе с белым карликом. Это всего лишь второй случай наблюдения столь яркой вспышки от этого типа двойной системы, что делает событие особенно значимым для астрономов, стремящихся понять механизм возникновения подобных выбросов.

Система, вызвавшая этот выброс, называется CXOU J005245.0-722844 и была недавно идентифицирована как седьмой известный пример рентгеновской двойной звезды. В таких двойных системах белый карлик вращается вокруг горячей молодой звезды, окруженной диском звездного материала.

Новая вспышка, произошедшая в CXOU J005245.0-722844, возникает, когда материал от близлежащей звезды накапливается на поверхности белого карлика. Как только накапливается достаточное количество вещества, на поверхности начинается быстрый термоядерный синтез, который и вызывает вспышку. Данная новая вспышка отличается от большинства аналогичных событий своей исключительной яркостью и короткой продолжительностью.

Наблюдения показали, что вспышка была видима в оптическом диапазоне чуть меньше недели и в рентгеновском диапазоне — менее двух недель. Термоядерная реакция во время новой вспышки напоминает взрыв огромной водородной бомбы, производящий электромагнитное излучение, которое фиксируется телескопами на Земле и в космосе.

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      Александр Еникеев
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