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18:23, 21 октября 2024Ценности

Стилист Рогов назвал самую модную вещь сезона

Стилист Александр Рогов назвал пальто-дубленку с мехом самой модной вещью сезона

Фото: Theo Wargo / Getty Images for NYFW: The Shows

Стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь сезона. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

По словам эксперта, одним из самых горячих предметов гардероба текущей осени стало пальто-дубленка с мехом.

«Бохо-стиль, с подачи нового креативного директора бренда Chloe Чемены Камали, переживает второе дыхание, поэтому предлагаю вдохновиться стилем главной героини фильма "Почти знаменит" Пенни Лейн (в исполнении Кейт Хадсон)! Любимым предметом гардероба Пенни было пальто-дубленка с мехом», — рассказал Рогов.

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Данное изделие эксперт посоветовал сочетать с джинсами, мужскими брюками, трениками и мягким обтягивающим трикотажем. «Вдохновляйтесь и практикуйте!» — подытожил он.

Ранее стилист Варвара Ферштут перечислила россиянкам самые модные вещи на осень и зиму. В первую очередь она предложила носить юбки из денима, которые, по ее словам, останутся популярными за счет своей универсальности и практичности.

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      Екатерина Ештокина
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