Стилистка назвала устаревшие осенние вещи

Стилистка Ориона Робб назвала обтягивающие джинсы устаревшей осенней вещью

Стилистка из Польши Ориона Робб назвала осенние устаревшие вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Так, первыми в списке оказались угги, которые, по мнению эксперта, следует заменить замшевыми ботильонами. Кроме того, специалистка отметила спортивные штаны. «Давайте оставим спортивные штаны в отделе домашней одежды и наденем джинсы или брюки с высокой талией», — посоветовала она.

Вдобавок Робб обратила внимание на обтягивающие рваные джинсы, а также модели с заниженной талией. Вместо них, как уточнила стилист, лучше приобрести модели с более свободным кроем и высокой посадкой.

В заключение собеседница портала указала на поддельные вещи известных брендов и обилие логотипов.

В сентябре стилист Ольга Воробьева перечислила куртки, которые вышли из моды. Среди них оказались удлиненная парка и пальто.