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16:21, 21 октября 2024Ценности

Стилистка назвала устаревшие осенние вещи

Стилистка Ориона Робб назвала обтягивающие джинсы устаревшей осенней вещью

Фото: Will / Unsplash

Стилистка из Польши Ориона Робб назвала осенние устаревшие вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Так, первыми в списке оказались угги, которые, по мнению эксперта, следует заменить замшевыми ботильонами. Кроме того, специалистка отметила спортивные штаны. «Давайте оставим спортивные штаны в отделе домашней одежды и наденем джинсы или брюки с высокой талией», — посоветовала она.

Вдобавок Робб обратила внимание на обтягивающие рваные джинсы, а также модели с заниженной талией. Вместо них, как уточнила стилист, лучше приобрести модели с более свободным кроем и высокой посадкой.

В заключение собеседница портала указала на поддельные вещи известных брендов и обилие логотипов.

В сентябре стилист Ольга Воробьева перечислила куртки, которые вышли из моды. Среди них оказались удлиненная парка и пальто.

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      Мария Винар
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