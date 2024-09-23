Россиянкам перечислили самые устаревшие куртки

Стилист Воробьева: удлиненная парка и однобортное пальто с капюшоном устарели

Стилист Ольга Воробьева перечислила россиянкам куртки, которые вышли из моды. Соответствующий комментарий приводит «Москва 24».

По словам специалистки, в 2024 году наиболее устарела удлиненная парка. Однако эксперт уточнила, что данную модель можно носить со спортивным костюмом и уггами для загородных прогулок. «А вот для городских выходов вместо этой вещи советую использовать тренч с утепленной подкладкой или просто из плотного материала. Когда на улице довольно холодно, такую модель можно было носить с объемным свитером», — посоветовала Воробьева.

Помимо этого, собеседница издания призвала отказаться от однобортных пальто с капюшоном и контрастными застежками-клыками — дафлкотов. Также она назвала неактуальными короткие приталенные пуховики.«Лучше заменить такой пуховик на кожаную или дубленую куртку», — заявила специалист.

В то же время стилист внесла в список непопулярных изделий укороченные пуховики с рукавом 3/4 и расклешенные книзу куртки. «А еще в этом сезоне лучше отдавать предпочтение моделям с минимальным количеством декора. Варианты с большими пуговицами, кнопками и замками неактуальны, так же как и принтованные модели», — заключила она.

Ранее в сентябре стилист призвал россиянок носить треники с босоножками. По словам эксперта, упомянутые штаны стоит сочетать с необычной и, на первый взгляд, неподходящей обувью. Он посоветовал надевать с трениками также лоферы, казаки и ботинки.