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14:50, 20 сентября 2024Ценности

Стилист Рогов призвал россиянок носить треники с босоножками

Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить треники с босоножками

Фото: @aishtiworld

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить треники. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, упомянутые штаны стоит сочетать с необычной и, на первый взгляд, неподходящей обувью. Так, он посоветовал надевать с трениками лоферы, казаки и ботинки.

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Помимо этого, он обратил внимание на босоножки, остроносые туфли или слингбэки. «Ну а мой любимый вариант стилизации — это брюки с балетками», — заявил Рогов.

Ранее в сентябре стилист перечислила россиянкам самые модные тренды на осень 2024 года. В первую очередь специалистка отметила, что актуальными стали образы, вдохновленные эстетикой 1970-х, в стиле богемного шика.

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      Екатерина Ештокина
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