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17:01, 18 сентября 2024Ценности

Стилист перечислила россиянкам самые модные тренды на осень 2024 года

Стилист Юрина: широкие брюки-клеш стали актуальными осенью 2024 года

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Имидж-дизайнер, топ-стилист Елена Юрина перечислила россиянкам самые модные тренды на осень 2024 года. Соответствующий материал приводит «Москва 24».

В первую очередь специалистка отметила, что актуальными стали образы, вдохновленные эстетикой 1970-х, в стиле богемного шика. По ее словам, характерной для такого стиля одеждой стали широкие брюки-клеш, платья-макси с цветочными или геометрическими принтами, жакеты с объемными плечами и длинные юбки с высокой талией.

«Плюс ко всему понадобятся аксессуары в этническом стиле — шелковые платки, массивные украшения, крупные очки», — дополнила Юрина.

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Еще одним трендом эксперт назвала монохромную роскошь в черно-белой, серой, бежевой и других нейтральных однотонных палитрах. «Актуальными будут плотные ткани — кожа, замша, плотный трикотаж. Хорошо создавать контрастные сочетания гладких и рельефных текстур, а модели выбирать объемные, с драпировкой. Это могут быть оверсайз-пальто, платья-рубашки», — пояснила стилист.

Собеседница издания отметила, что в моде остался спорт-шик, представляющий собой сочетание элементов повседневного кежуал-стиля с более формальными и изысканными вещами.

Ключевыми акцентами здесь будут базовые вещи в стиле sportswear — худи, свитшоты, толстовки. Брюки и юбки должны быть строгого кроя, но из мягких, практичных материалов. А кроссовки, ботинки или туфли — с элегантными элементами

Елена Юринатоп-стилист

В заключение Юрина отметила воплощение роскошного и экстравагантного гламура. «Образы этого стиля отличаются обилием блеска, глянца и металлических акцентов, ярких, кричащих принтов и элементов декора. А также экстравагантными силуэтами — объемные плечи, асимметричные линии — и открытыми провокационными деталями (глубокие вырезы, высокие разрезы)», — подытожила она.

Ранее российский стилист Алеко Надирян назвал самый универсальный предмет гардероба на осень. Эксперт рассказал, что кардиган является подходящей под все случаи вещью.

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      Екатерина Ештокина
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