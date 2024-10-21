Суд взял под стражу двоих украинских военных за преступления в Курской области

Суд Курска арестовал военных ВСУ Панченко и Дмитракова за теракт и мародерство

В Курске суд арестовал двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, подозреваемых в совершении преступлений против жителей региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Украинские военнослужащие из 61-й отдельной механизированной бригады были задержаны в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Они подозреваются в покушении на убийство, теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном пересечении государственной границы России. Также Панченко вменяются похищение человека и мародерство.

По данным следствия, 7 августа они в составе украинских подразделений незаконно пересекли российскую границу. Они насильно вывезли на территорию Украины трех россиян, стреляли по российским военнослужащим и местным жителям. Панченко мародерствовал в Судже, где ограбил продуктовый магазин.

В ходе боев в Курской области Панченко и Дмитраков были взяты в плен и впоследствии переданы следственным органам. В начале сентября против них было возбуждено уголовное дело.