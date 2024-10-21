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18:50, 21 октября 2024Силовые структуры

Суд заочно приговорил блогера Камикадзе Ди к восьми годам по делу о фейках о ВС России

В Москве суд заочно приговорил Камикадзе Ди к 8 годам за фейки о ВС России
Начало событий в новости В суд поступило уголовное дело на Камикадзе Ди о фейках про армию

Кадр: YouTube

В Москве Тверской суд заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди, (признан иноагентом в России) к восьми годам лишения свободы за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Иванов признан виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС России»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Кроме того, суд постановил запретить ему администрировать сайты в течение четырех лет.

Как установил суд, причиной возбуждения уголовного дела в отношении блогера стали его видеоролики на YouTube, размещенные на сайте 17 и 18 марта 2022 года. Они посвящены событиям в Мариуполе, а также на сайте опубликованы записи, в которых фигурант критически отзывается об официальном представителе Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой.

29 июля уголовное дело против блогера поступило в суд.

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      Анна Габай
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