В суд поступило уголовное дело на Камикадзе Ди о фейках про армию

В Тверской суд поступило уголовное дело на Камикадзе Ди о фейках про армию

Тверской суд Москвы зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди, признан в РФ иноагентом), следует из электронной картотеки.

Его обвиняют в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК РФ).

В мае блогера заочно арестовали, он находится не в России. Mash сообщал, что поводом для возбуждения дела стали ролики про драмтеатр в Мариуполе.