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22:16, 29 июля 2024Силовые структуры

В суд поступило уголовное дело на Камикадзе Ди о фейках про армию

В Тверской суд поступило уголовное дело на Камикадзе Ди о фейках про армию

Кадр: kamikadzedead / YouTube

Тверской суд Москвы зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди, признан в РФ иноагентом), следует из электронной картотеки.

Его обвиняют в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК РФ).

В мае блогера заочно арестовали, он находится не в России. Mash сообщал, что поводом для возбуждения дела стали ролики про драмтеатр в Мариуполе.

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      Сергей Грехов
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