На популярного блогера завели уголовное дело за фейки о российской армии

На блогера Дмитрия Иванова завели уголовное дело за фейки о ВС РФ

На популярного блогера Дмитрия Иванова, известного также как Камикадзе Ди, завели уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает издание Mash в Telegram.

Следователи рассматривают ролики Иванова, в которых он заявлял, что российская армия нанесла авиаудар по драмтеатру Мариуполя, а также критиковал выступлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Блогеру грозит три года лишения свободы.

Дмитрий Иванов покинул Россию в апреле 2017 году после проверки одного из его роликов. На видео блогер высмеивал людей с низкой зарплатой. Заявители считали, что высказывания попадают под статью 110.1 УК РФ — склонение к самоубийству. Позже Иванов признал, что шутка не удалась, и удалил ролик.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за публикацию фейков о российской армии. Максимальное наказание по нему может составить до 15 лет лишения свободы.