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10:36, 7 мая 2024Силовые структуры

Российского блогера заочно арестовали в Москве за фейки об армии

В Москве суд заочно арестовал блогера-иноагента Камикадзе Ди за фейки о ВС РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Камикадзе Ди (настоящее имя — Дмитрий Иванов; признан в России иноагентом) в рамках уголовного дела о распространении фейков о Российской армии (ВС РФ). Об этом сообщает RT.

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России») УК РФ. Поводом для возбуждения дела стали ролики, в которых Камикадзе Ди, в частности, критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В декабре 2022 года МВД России объявило Камикадзе Ди в розыск. Иванов покинул Россию в апреле 2017 года. Сейчас он живет в Чехии.

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      Любовь Ширижик
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