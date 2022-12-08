Популярного российского блогера объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Камикадзе Ди

МВД России объявило в розыск популярного блогера Камикадзе Ди (настоящее имя — Дмитрий Иванов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из данных базы МВД следует, что блогера разыскивают по уголовной статье. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

В начале сентября сообщалось, что против Иванова возбудили уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Поводом стали ролики, в которых блогер озвучивал заведомо ложную информацию о российской армии и критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Уточнялось, что ему может грозить три года лишения свободы.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет лишения свободы.

Дмитрий Иванов покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов, в котором он высмеивал людей с низкой зарплатой. Заявители сочли, что высказывания блогера попадают под статью о склонении к самоубийству. Позже Иванов признал, что шутка не удалась, и удалил видео.