Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:21, 8 декабря 2022Интернет и СМИ

Популярного российского блогера объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Камикадзе Ди

Кадр: kamikadzedead / Youtube

МВД России объявило в розыск популярного блогера Камикадзе Ди (настоящее имя — Дмитрий Иванов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из данных базы МВД следует, что блогера разыскивают по уголовной статье. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

В начале сентября сообщалось, что против Иванова возбудили уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Поводом стали ролики, в которых блогер озвучивал заведомо ложную информацию о российской армии и критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Уточнялось, что ему может грозить три года лишения свободы.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет лишения свободы.

Дмитрий Иванов покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов, в котором он высмеивал людей с низкой зарплатой. Заявители сочли, что высказывания блогера попадают под статью о склонении к самоубийству. Позже Иванов признал, что шутка не удалась, и удалил видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС
В Армении решили создать Службу внешней разведки
Раскрыта причина поджога квартиры с москвичкой и ее сыном
Президент Италии заявил о невозможности отменить русскую культуру
В иракских тюрьмах остались 59 россиянок
Пьяная россиянка проломила череп пятимесячному сыну
В Москве мужчина поджег квартиру с молодой женщиной и ее двухлетним сыном внутри
Курорт Европы раскритиковали за рекламный слоган для россиян «мы вас понимаем»
В Роспотребнадзоре оценили обстановку по свиному гриппу в российских регионах
Глава Красного Креста приехала на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.