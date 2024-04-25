Популярного российского блогера захотели заочно арестовать

В Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди

Следователи направили ходатайство о заочном аресте популярного блогера Камикадзе Ди (настоящее имя — Дмитрий Иванов; признан в России иноагентом) в Тверской суд Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Блогеру заочно предъявили обвинение по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России») УК РФ. Поводом для возбуждения дела стали ролики, в которых блогер, в частности, критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В декабре 2022 года МВД России объявило Камикадзе Ди в розыск. Иванов покинул Россию в апреле 2017 года. Сейчас он живет в Чехии.