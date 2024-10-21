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11:23, 21 октября 2024Забота о себе

Телеведущий заподозрил деменцию у матери по ее фирменному блюду

Ведущий Маккорт заподозрил у матери деменцию, когда она не почистила картофель

Фото: Jaye Haych / Unsplash

Телеведущий Ричард Маккорт рассказал, что заподозрил у матери деменцию, после того как она забыла почистить картофель для своего фирменного блюда. Семейной историей он поделился с Metro.

По словам Маккорта, с детства его любимым блюдом было тушеное мясо. Мать ведущего готовила его огромными объемами одинаково на протяжении десятилетий. Однажды емкость с блюдом оказалась полна неочищенного молодого картофеля. «Маме было всего 58 лет, и если она и подозревала, что происходит, то не подавала виду. Она просто смеялась над ошибками и забывчивостью и говорила, что, должно быть, устала», — вспомнил он.

Семья подумала, что она действительно случайно забыла почистить картофель. Однако спустя некоторое время отцу Маккорта позвонил начальник матери — он переживал, что в работу прежде внимательного медицинского секретаря начали вкрадываться ошибки. После этого ей поставили диагноз «деменция».

Диагноз поставили маме, но последствия для всей нашей семьи были разрушительными. Мы знали, что это неизлечимая болезнь, но не знали, чего ожидать. Папа находился под ужасным давлением круглосуточно. Каждую неделю я посещал родительский дом, убирался и готовил. Видеть, как твоя мама меняется неделю за неделей, было ужасно. Она потеряла подвижность и речь и ничего не могла сделать сама

Ричард Маккорттелеведущий

Телеведущий отметил, что мать до последнего дня узнавала членов семьи и не проявляла агрессию. Ее не стало в возрасте 64 лет. «Я как будто знал двух разных людей — маму до деменции и маму с деменцией. Время шло, и чаще я вспоминаю маму из своего детства. Когда готовлю, рассказываю дочери, что любила готовить ее бабушка», — признался Маккорт. Сейчас мужчина помогает фондам, занимающимся изучением нейродегенеративных расстройств.

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      Александра Лисица
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