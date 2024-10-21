Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:51, 21 октября 2024Россия

Транслирующая объявление категории 18+ «буханка» попала на видео в российском городе

В Тольятти появился рекламирующий службу по контракту УАЗ-452

Транслирующая объявление категории 18+ «буханка» попала на видео в Тольятти. Кадры публикует Telegram-канал «Подъем».

На выложенных порталом кадрах запечатлен стоящий на светофоре автомобиль УАЗ-452 департамента по делам гражданской обороны. Из закрепленных на авто мегафонов транслируется объявление, которое диктор отнес к категории 18+. В нем жителей города призывают заключить контракт с Вооруженными силами России, а также рассказывают о льготах для участников спецоперации. «Заключи контракт и получи 2 миллиона рублей», — сообщается в объявлении.

Как рассказал «Подъему» глава центра гражданской защиты города Андрей Дербенев, рейды с рекламой службы по контракту проходят регулярно. «Я не знаю, чем вас это удивило (...) Это у нас постоянная работа, называется "Рейд локального оповещения"», — объявил он.

Ранее сообщалось, что в Дагестане появился баннер с ушедшим на специальную военную операцию криминальным авторитетом Алиетдином Махмудовым.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызвали истерику у противника». Российские бойцы подняли «флаг КНДР» в ДНР

      Стилист Рогов назвал самую модную вещь сезона

      Житель российского города пожаловался на многолетнюю протечку крыши

      Полковник СБУ в отставке заявил о частичном обрушении фронта со стороны ВСУ

      Вспышка инфекции произошла в российском детском саду

      По факту обнаружения 18 человек в рабстве под Ростовом возбудили уголовное дело

      Трамп обошел Харрис в предвыборном опросе

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама

      Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

      Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти Маслякова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше