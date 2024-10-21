Транслирующая объявление категории 18+ «буханка» попала на видео в российском городе

В Тольятти появился рекламирующий службу по контракту УАЗ-452

Транслирующая объявление категории 18+ «буханка» попала на видео в Тольятти. Кадры публикует Telegram-канал «Подъем».

На выложенных порталом кадрах запечатлен стоящий на светофоре автомобиль УАЗ-452 департамента по делам гражданской обороны. Из закрепленных на авто мегафонов транслируется объявление, которое диктор отнес к категории 18+. В нем жителей города призывают заключить контракт с Вооруженными силами России, а также рассказывают о льготах для участников спецоперации. «Заключи контракт и получи 2 миллиона рублей», — сообщается в объявлении.

Как рассказал «Подъему» глава центра гражданской защиты города Андрей Дербенев, рейды с рекламой службы по контракту проходят регулярно. «Я не знаю, чем вас это удивило (...) Это у нас постоянная работа, называется "Рейд локального оповещения"», — объявил он.

Ранее сообщалось, что в Дагестане появился баннер с ушедшим на специальную военную операцию криминальным авторитетом Алиетдином Махмудовым.