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18:47, 21 октября 2024Бывший СССР

ЦИК Молдавии огласил результаты по референдуму о вступлении в ЕС

ЦИК Молдавии: вступление в ЕС поддержали на референдуме 50,46 процента граждан

Фото: Stringer / Reuters

Конституционные изменения, направленные на вступление Молдавии в Европейский союз (ЕС), поддержали на референдуме 50,46 процента граждан. Соответствующие результаты по плебисциту огласила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики, передает молдавский новостной портал unimedia.info.

«50,46 процента граждан Республики Молдавия ответили "Да" на конституционном референдуме. За вариант "Нет" проголосовали 49,54 процента», — говорится в публикации.

Отмечается, что победу еврореферендуму принесли голоса 13 596 сторонников.

Ранее вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова обвинила Россию во вмешательстве в референдум. По ее словам, Москва якобы организовала «гибридную войну против молдавской демократии».

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      Глеб Палехов
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