В Молдавии обвинили Россию во вмешательстве в референдум о евроинтеграции

В Молдавии обвинили РФ во вмешательстве в референдум об интеграции в Евросоюз

Россия якобы пыталась вмешаться в ход референдума о евроинтеграции Молдавии. Об этом заявила вице-премьер республики по евроинтеграции Кристина Герасимова на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, голоса более 1,5 миллиона человек, принявших участие в референдуме, подтверждают, что Молдавия является демократической страной, в которой каждый голос имеет значение. Она обвинила Россию во вмешательстве в «гибридную войну», которой, по ее словам, противостояла молдавская демократия. Герасимова добавила, что власти республики будут работать еще более решительно, чтобы привести Молдавию в Европейский Союз.

«Спасибо всем гражданам за то, что их голоса были услышаны. Большинство сказали да европейскому будущему нашей страны», — написала она.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в Евросоюз. Она поблагодарила всех, кто «спасал путь к прогрессу».

