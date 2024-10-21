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16:21, 21 октября 2024Силовые структуры

Учителя российской школы заподозрили в избиении учеников

В Домодедово полиция задержала школьного учителя, схватившего за ухо ученика

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Московской области задержали учителя школы, подозреваемого в избиении учеников. Об этом в понедельник, 21 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, подозреваемого в нанесении побоев педагога задержали на территории одной из школ города Домодедово. Силовики пришли за мужчиной после того, как в сети появилось видео, на котором педагог тянул одного из учеников за ухо. Сообщается, что помимо побоев учителя проверят на предмет домогательств.

16 октября сообщалось, что в Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя математики из общеобразовательной школы поселка Елизаветино.

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      Владимир Седов
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