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16:23, 21 октября 2024Россия

Украина атаковала российский регион с помощью ракеты

Курский губернатор Смирнов сообщил о сбитой над регионом украинской ракете

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область с помощью ракеты. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал чиновник.

Каких-либо других подробностей глава области не сообщил.

В этот же день стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) численностью до восьми человек попыталась прорвать границу России в районе села Волфино в Глушковском районе Курской области

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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