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15:13, 21 октября 2024Россия

Стало известно о попытке украинских диверсантов прорвать границу России

Shot: украинская ДРГ попыталась прорвать границу в районе Волфино под Курском

Фото: Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) численностью до восьми человек попыталась прорвать границу России в районе села Волфино в Глушковском районе Курской области. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, украинские бойцы ликвидированы ударами российских беспилотников и артиллерии.

Канал также сообщил, что военнослужащие Российской армии проводят зачистку местности в районе Плехова. В ходе боев с малыми группами пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в плен взяты десятки солдат.

Днем ранее сообщалось, что украинские военные на американских бронеавтомобилях International MaxxPro также дважды пытались прорваться через границу в районе курских сел Волфино и Теткино. По информации источника Mash, потеряв 10 из 20 бойцов, группа противника отступила.

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В начале августа ВСУ прорвали государственную границу России, захватив контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 21 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 25 420 военнослужащих, а также сотни единиц техники. Согласно неподтвержденной официально информации, в данный момент Вооруженные сил России готовятся к штурму Суджи.

ЖЗЛ
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