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18:15, 21 октября 2024Бывший СССР

Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

Зеленский обсудил с министром обороны США Остином возможность ударов вглубь РФ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по военным объектам вглубь территории России. Соответствующий пост доступен в его Telegram-канале.

«[Обсудили] возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов», — говорится в публикации.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Вашингтону за новый пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов.

Ранее Зеленский в очередной раз выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта.

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      Глеб Палехов
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      Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

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