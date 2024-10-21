Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

Зеленский обсудил с министром обороны США Остином возможность ударов вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по военным объектам вглубь территории России. Соответствующий пост доступен в его Telegram-канале.

«[Обсудили] возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов», — говорится в публикации.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Вашингтону за новый пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов.

Ранее Зеленский в очередной раз выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта.