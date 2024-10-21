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18:25, 21 октября 2024Силовые структуры

Украинский тайник с гранатами и минами нашли возле фабрики в ЛНР

В ЛНР силовики нашли у фабрики украинский схрон с гранатами и минами

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Луганской народной Республике (ЛНР) полицейские обнаружили украинский тайник с гранатами и патронами. Об этом «Ленте.ру» сообщили МВД по ЛНР.

По данным МВД, в дежурную часть с заявлением обратился местный житель, который возле центральной обогатительной фабрики «Дуванская» нашел боеприпасы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили РПГ, 360 патронов, 11 гранат со взрывателями и две мины разных модификаций. Все найденные опасные предметы были уничтожены на месте.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области росгвардейцы нашли тайник ВСУ с болгарским гранатометом.

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      Артем Соколов
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