В Херсонской области росгвардейцы нашли тайник ВСУ с болгарским гранатометом

В Херсонской области росгвардейцы нашли украинский тайник с оружием

В Херсонской области сотрудники Росгвардии нашли схрон, оставленный представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 18 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, тщательно замаскированный тайник был оборудован украинскими диверсантами в лесном массиве. Внутри спрятали автомат АК-74 со снаряженным магазином, патроны калибра 7,62 миллиметра и гранатомет болгарского производства. Изъятые боеприпасы передали сотрудникам МВД.

17 октября сотрудники полиции обнаружили схрон со взрывными устройствами в тайнике сторожа из Херсонской области.