Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 18 октября 2024Силовые структуры

В Херсонской области росгвардейцы нашли тайник ВСУ с болгарским гранатометом

В Херсонской области росгвардейцы нашли украинский тайник с оружием

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В Херсонской области сотрудники Росгвардии нашли схрон, оставленный представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 18 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, тщательно замаскированный тайник был оборудован украинскими диверсантами в лесном массиве. Внутри спрятали автомат АК-74 со снаряженным магазином, патроны калибра 7,62 миллиметра и гранатомет болгарского производства. Изъятые боеприпасы передали сотрудникам МВД.

17 октября сотрудники полиции обнаружили схрон со взрывными устройствами в тайнике сторожа из Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      У Минобороны России похитили 15 объектов недвижимости за сотни миллионов рублей. Спустя три года они нашлись

      Бывшего гендиректора РВК осудили за злоупотребление полномочиями

      Россиянин получил 13 лет колонии за передачу Украине сведений о ПВО в Керчи

      Российский министр призвал пересмотреть понятия развивающихся и развитых экономик

      Подлодка «Князь Пожарский» приступила к госиспытаниям

      Москвич запутался в штанах и вызвал на помощь спасателей

      Кавказский рододендрон повторно зацвел в Сочи

      В России озвучили свои сценарии развития конфликта на Украине после выборов в США

      Премьер Словакии раскрыл мнение ЕС по плану Зеленского

      Китай не удержал цены на жилье от обрушения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше