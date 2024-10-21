Умер экс-солист культовой группы Iron Madien

Бывший солист группы Iron Madien Пол Ди'Анно ушел из жизни после тяжелой болезни

Бывший солист легендарной металл-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно (настоящая фамилия Эндрюс) ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Смерть музыканта, который с 2023 года выступал в инвалидном кресле из-за серьезных проблем со здоровьем, подтвердили журналистам его родственники. По их словам, артист умер у себя дома в британском городе Солсбери, графство Уилтшир.

Пол выступал в составе культового коллектива с 1978 года и покинул Iron Maiden в 1982 из-за наркотической зависимости. Позже он начал сольную карьеру. С 2023 года Эндрюс не мог самостоятельно передвигаться и выступал, сидя в инвалидном кресле, но это не помешало ему дать более 100 концертов за полтора года.

Ранее стало известно, что бывший солист группы One Direction погиб в результате падения с балкона отеля.