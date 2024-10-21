Уничтожение Росгвардией украинского дрона «Баба-Яга» в Курской области попало на видео

Росгвардия уничтожила гексакоптер «Баба-Яга» ВСУ в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил в Курской области гексакоптер «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с точным попаданием в цель.

На кадрах виден украинский дрон и его поражение из снайперской винтовки.

В Росгвардии рассказали, что спецназовцы в ночное время обнаружили один из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении ВСУ. Снайпер взял его под прицел и одним выстрелом уничтожил «Бабу-Ягу». Дроны этого типа достаточно шумные, благодаря чему их легко обнаружить, пояснил росгвардеец.

«Баба-Яга» — тяжелый промышленный дрон, который был перепрофилирован под выполнение боевых задач.

11 октября Минобороны России сообщило, что расчет БПЛА группировки войск «Днепр» выявил замаскированные спутниковые антенны Starlink ВСУ на правом берегу Днепра и уничтожил их с помощью ударных FPV-дронов.