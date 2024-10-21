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11:53, 21 октября 2024Бывший СССР

В Ереване отвергли возможность участия посредников в переговорах с Баку

Григорян: Армения должна вести переговоры с Азербайджаном без посредников

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Обсуждение Армении и Азербайджана делимитации границ должно вестись без посредников. Об этом в парламенте заявил председатель армянской комиссии по делимитации границ с Азербайджаном Мгер Григорян, передает ТАСС.

«Если есть возможность, если мы суверенное государство, мы должны вести переговоры [с Баку] без посредников. Процедура разрешения споров — очень сложная вещь, но, если мы привлечем третью страну и сделаем ее арбитражем, я не знаю, какой будет конфликт интересов», — объяснил Григорян.

Он добавил, что в случае участия в переговорах посредников есть риск, что Ереван и Баку получат независимое от них решение, которое станет для республик обязательным.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан договорились о продолжении работы над скорейшим подписанием мирного договора. Это произошло в рамках встречи глав МИД стран Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Стамбуле.

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      Екатерина Грищенко
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