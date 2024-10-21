В ЕС нашли способ возобновить дискуссии об ужесточении санкций против России

Politico: ЕС хочет возобновить дискуссию об ужесточении санкций против России

Власти Европейского союза (ЕС) хотят возобновить дискуссию об ужесточении санкций против России в январе после окончания председательства в объединении Венгрии. Об этом сообщает газета Politico.

«Работа над новым пакетом санкций против России возобновляется после того, как прогресс зашел в тупик во время председательства Венгрии, на фоне больших надежд на то, что Польша выдвинет этот вопрос на первое место в повестке дня, когда она придет к власти в следующем году», — приводит издание слова ряда чиновников.

Они также добавили, что позиция Будапешта по нормализации отношений с Россией «раздражает» европейских чиновников. По их словам, в новом пакете санкций центральное место будет уделено энергетике и блокированию импорта газа из России.

3 сентября исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что сообщество уже сейчас может готовить новый пакет антироссийских санкций, но принять его до конца года будет трудно из-за председательства Венгрии в Совете ЕС. По его словам, с началом польской «евровахты» в январе 2025 года санкционная работа однозначно закипит.