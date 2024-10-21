В Эстонии внесли поправки в конституцию о лишении граждан России права голоса

Delfi: в парламент Эстонии внесли поправки о лишении граждан России права голоса

Эстонская партия Isamaa внесла в парламент республики поправки в конституцию о лишении граждан России права голоса на муниципальных выборах. Об этом сообщает портал Delfi.

«Четыре из шести фракций парламента выразили поддержку лишению граждан России права голоса. Однако одних слов недостаточно. До муниципальных выборов осталось менее года, и необходимо быстро действовать. Поэтому мы инициируем поправки в Конституцию», — заявил журналистам представитель партии Хелир-Валдор Сеэдер.

По мнению парламентария, такие меры обоснованы тем, что почти 40 процентов российских граждан, проживающих на территории республики, отказались осудить Россию после начала специальной военной операции.

Ранее в Эстонии людей с двойным гражданством объявили угрозой безопасности. По информации полиции республики, люди с гражданствами России и Эстонии представляют угрозу для безопасности Таллина из-за якобы возможной вербовки со стороны российских спецслужб.