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18:57, 21 октября 2024Экономика

В Госдуме одобрили обнуление одного налога

Комитет Госдумы одобрил обнуление налога на добычу газа для арктической зоны РФ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил расширение льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газовых проектов в арктической зоне России. Об этом сообщает РИА Новости.

Обнулить налог предложили в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Под льготу попадут новые проекты добычи газа и газового конденсата. Ранее она затрагивала только полуостров Ямал и Гыданский полуостров в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольги Ануфриевой, сама льгота остается в том же размере, который есть, на тот же период, но использование этого газа распространяется в том числе на аммиак и водород.

«Этот вопрос точно так же ставился, когда мы принимали поправки в 342-ю статью Налогового кодекса, чтобы льгота, которая дается — нулевая ставка по НДПИ по СПГ, в одном месте использование природного газа на СПГ, аммиак и водород, а в двух других по географии пунктах этого использования нет», — пояснила она.

Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках ПМЭФ отмечал, что НДПИ на нефть в какой-то момент придется обнулить, чтобы сохранить высокие объемы нефтедобычи. По словам Решетникова, на капиталоемкие отрасли, работающие на длинном цикле, принято смотреть как на «сверхприбыльные», но сейчас начинается новый период суперцикла, предполагающий снижение цен.

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      Вячеслав Агапов
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