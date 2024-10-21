В Госдуме отреагировали на идею китайского профессора завозить невест из России

Милонов об идее завоза невест в Китай: к русским девушкам это не относится

Русские девушки слишком требовательны и не подходят под критерии удобных жен, которые высказал предложивший завозить невест в Китай профессор Дин Чанфа. Так на идею ученого отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит Газета.Ru.

По мнению Милонова, россиянки не только хотят думать и говорить на одном языке с будущим мужем, но имеют высокие финансовые требования.

«К русским девушкам это не относится никак вообще (...) Российская девушка имеет гораздо больше требований к мужчине, чем то, о чем он говорит. Помню, мой родственник из Кипра хотел найти себе невесту в России. У него был и дом, и машина, но он уехал ни с чем», — заявил парламентарий.

Ранее Чанфа заявил, что в сельской местности Китая около 34,9 миллиона «лишних мужчин», которые могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту на общую сумму от 500 до 600 тысяч юаней (от 70 до 84 тысяч долларов) — все это мешает им заключить брак. Решение проблемы ученый увидел в завозе «непритязательных» жительниц России, Камбоджи и Бангладеш.