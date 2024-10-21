Китайский ученый нашел пользу в браках с россиянками

Чанфа: китайские мужчины могут искать жен в России из-за проблемы демографии

Пользу брака с россиянками обнаружил ученый из Китая, доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа. По его словам, заключение союзов китайских мужчин с иностранками поможет решить серьезные демографические проблемы в Китайской Народной Республике (КНР), его слова приводит South China Morning Post.

В Китае распространены такие проблемы с демографией, как гендерный дисбаланс и старение населения. Большую роль в этом сыграла действовавшая в Китае в конце 1970-х годов политика одна семья — «один ребенок», в результате количество мужчин в 2020 году превысило численность женщин на 34,9 миллиона человек.

Проблему могла бы решить популяризация браков с иностранками, считает Чанфа, в частности, с женщинами из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.

«В сельской местности Китая у нас около 34,9 миллиона "лишних мужчин", которые могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту на общую сумму от 500 до 600 тысяч юаней (от 70 до 84 тысяч долларов) для заключения брака», — приводит аргумент ученый.

Ранее сообщалось, что житель Китая не смог найти невесту, стал профессиональным сводником и помог сотням людей обрести любовь. Он стал общаться с близкими своих клиентов и искать кандидатов на основе предпочтительных для них параметров.