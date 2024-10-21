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23:15, 21 октября 2024Россия

В Госдуме оценили шансы Трампа победить на выборах

Депутат Госдумы Белик: Трамп имеет более высокие шансы победить на выборах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп имеет более высокие шансы на победу в выборах. Его слова приводит РИА Новости.

«Даже обстоятельства каким-то удивительным образом складываются в его пользу: низкие выплаты пострадавшим от урагана в США, конфликт на Ближнем Востоке, неэффективная миграционная политика», — пояснил политик.

По его словам, все провалы демократов Трамп использует как плюсы для себя.

Ранее Трамп обошел своего оппонента — демократа Камалу Харрис в предвыборном опросе и теперь имеет больше шансов выиграть выборы. Предвыборный прогноз показал, что шанс Трампа на победу составляет 52 процента, в то время как у Харрис — 48 процентов.

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      Марина Совина
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