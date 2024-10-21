В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал по-новому

Депутаты СРЗП предложили разрешить многодетным тратить маткапитал на автомобили

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложили Минфину разрешить многодетным семьям тратить материнский капитал на автомобили. Об инициативе дать россиянам тратить выплаты по-новому сообщил лидер партии Сергей Миронов, его цитирует РИА Новости.

По словам депутата Госдумы, семьям с третьим и далее ребенком стоит разрешить тратить 450 тысяч рублей маткапитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля. Это поднимет уровень жизни многодетных семей, повлияет на развитие человеческого капитала и поддержит отечественный автопром, считает Миронов.

Помимо решения жилищной проблемы, многим семьям часто не хватает денег на покупку автомобиля. Поэтому партия предложила также запустить целевую программу «Минивэн для многодетных», чтобы семьи смогли получать субсидии на покупку семейной машины и получать автокредит по льготной ставке.

Ранее разрешить тратить средства материнского капитала на покупку транспортного средства предлагала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Уже давно нужно рассмотреть возможность в направлении материнского капитала в том числе для приобретения многодетной семьей автомобиля, но на выбор семьи, конечно», — пояснила она.

Одной из главных проблем для решения проблемы, отметила депутат, является проблема обналичивания маткапитала. Поэтому программу намерены распространить только на первичный рынок авто.