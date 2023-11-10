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15:12, 10 ноября 2023Россия

В России предложили разрешать тратить маткапитал на покупку автомобиля

Депутат Бессараб предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Многодетным семьям России стоит разрешить тратить средства материнского капитала на покупку транспортного средства. Соответствующую инициативу в разговоре с «Лентой.ру» назвала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Уже давно нужно рассмотреть возможность в направлении материнского капитала в том числе для приобретения многодетной семьей автомобиля, но на выбор семьи, конечно», — сказала она.

Мы эту проблему давно рассматриваем, но в силу разных обстоятельств не можем никак ее решить. Особенно с учетом того, что желательно не покупать на вторичном рынке, так как это может быть сопряжено с обналичиванием маткапитала, а это нужно исключить

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка в семье. «Мы даже предлагаем при рождении пятого ребенка выдавать бесплатное жилье», — сказала Останина в беседе с «Лентой.ру».

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России надо облегчить налоговое давление на многодетные семьи, в том числе эту категорию граждан можно освободить от уплаты НДФЛ. По ее мнению, также необходимо довести до логического завершения идею отдельного закона или указа президента о статусе многодетной семьи.

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      Кирилл Садовский
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