В России предложили разрешать тратить маткапитал на покупку автомобиля

Депутат Бессараб предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Многодетным семьям России стоит разрешить тратить средства материнского капитала на покупку транспортного средства. Соответствующую инициативу в разговоре с «Лентой.ру» назвала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Уже давно нужно рассмотреть возможность в направлении материнского капитала в том числе для приобретения многодетной семьей автомобиля, но на выбор семьи, конечно», — сказала она.

Мы эту проблему давно рассматриваем, но в силу разных обстоятельств не можем никак ее решить. Особенно с учетом того, что желательно не покупать на вторичном рынке, так как это может быть сопряжено с обналичиванием маткапитала, а это нужно исключить Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка в семье. «Мы даже предлагаем при рождении пятого ребенка выдавать бесплатное жилье», — сказала Останина в беседе с «Лентой.ру».

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России надо облегчить налоговое давление на многодетные семьи, в том числе эту категорию граждан можно освободить от уплаты НДФЛ. По ее мнению, также необходимо довести до логического завершения идею отдельного закона или указа президента о статусе многодетной семьи.