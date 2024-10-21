В Киргизии заявили об отсутствии политических противоречий с Россией

Премьер Киргизии Жапаров: между Москвой и Бишкеком нет политических противоречий

Между Москвой и Бишкеком нет политических противоречий. Об отсутствии разногласий заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«Между нашими странами нет политических противоречий, на всех уровнях поддерживается высокая динамика двусторонних контактов», — приводятся в публикации слова главы киргизского правительства.

Жапаров добавил, что в республике сохраняют бережное отношение к русскому языку.

Ранее в Киргизии прокомментировали просьбы Запада порвать отношения с Россией. По словам президента республики Садыра Жапарова, подобные призывы вызваны ненавистью к Москве.