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16:57, 21 октября 2024Мир

В Конгрессе США заявили о возможности избежать покушения на Трампа

Доклад Конгресса США: покушение на Трампа могло быть предотвращено

Фото: Brian Snyder / Reuters

Совершенное в июле на бывшего президента США Дональда Трампа покушение могло быть предотвращено. Об этом свидетельствуют выводы предварительного доклада оперативной группы Конгресса США по расследованию покушения.

«Доказательства, полученные оперативной группой на сегодняшний день, показывают, что трагические и шокирующие события 13 июля можно было предотвратить и они не должны были произойти», — подчеркивается в докладе.

Оперативная группа заявила о возможности избежать покушения на Трампа и указала на критические ошибки во взаимодействии Секретной службы США с местными правоохранительными органами. В частности, отсутствовал единый центр координации безопасности Трампа во время выступления, а снайперские группы не могли контролировать всю площадку.

Ранее на митинг Трампа в штате Калифорния пытался проникнуть вооруженный мужчина. По данным местной полиции, на политика, вероятно, готовилась третья попытка покушения.

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      Юрий Леонов
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