На митинг Трампа пытался проникнуть вооруженный мужчина. Полиция подозревает третью попытку покушения, ФБР не согласно

Шериф Бьянко: предотвращена третья попытка покушения на Дональда Трампа

В американском штате Калифорния возле митинга бывшего президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину. По данным местной полиции, на политика, вероятно, готовилось покушение.

Шериф округа Риверсайд Чад Бьянко сообщил, что правоохранители предотвратили третью попытку покушения на жизнь Трампа. Выяснилось, что злоумышленник является членом правой антиправительственной группировки.

Им оказался 49-летний жители Лас-Вегаса по имени Вем Миллер. Сообщалось, что мужчина пытался пробраться на митинг Трампа с помощью поддельного пропуска. При задержании полиция нашла у него дробовик и заряженный пистолет с большой обоймой. Оказалось, что оружием американец владел незаконно.

ФБР не поддержало версию о покушении

Федеральное бюро расследований (ФБР) отвергло версию о покушении на Трампа, пишет издание The New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ведомстве аргументировали свою позицию тем, что жизнь экс-президента якобы не была в опасности.

Сам Миллер также отверг обвинения в подготовке покушения на политика. Он заявил, что шокирован тем, что его в этом подозревают.

Я артист, я последний человек, который стал бы причинять кому-либо насилие и вред Вем Миллер

Тем не менее, как утверждает NYP, шериф по-прежнему настаивает, что задержанный хотел расправиться с Трампом. В ходе общения с журналистами он назвал Миллера «сумасшедшим».

За последние полгода Трамп пережил два покушения

Первое покушение на жизнь экс-главы США было совершено 13 июля. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Трамп получил ранение в ухо. Его прикрыли агенты Секретной службы, после чего политика экстренно эвакуировали. Стрелком оказался местный житель Томас Мэттью Крукс, он был ликвидирован.

В ФБР выяснили, что Крукс готовился к убийству политика более года, скупая оружие, боеприпасы и компоненты для самодельного взрывного устройства. При этом он скрывался под псевдонимами и использовал зашифрованные аккаунты.

15 сентября Трамп пережил вторую попытку покушения. Он подвергся нападению, когда находился в гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды. Политика вновь спасли сотрудники Секретной службы. Один из них заметил ствол, торчащий из кустов на поле для гольфа, и моментально среагировал, открыв огонь в тот сектор.

Злоумышленником оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. Позднее стало известно, что он был ярым сторонником Украины и агитировал американцев добровольно вступать в украинский «Иностранный легион».