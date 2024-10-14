В США раскрыли реакцию ФБР на задержание вооруженного мужчины у места выступления Трампа

NYP: ФБР отказалось считать покушением на Трампа инцидент у места выступления

Федеральное бюро расследований (ФБР) отказалось считать попыткой покушения инцидент с задержанием вооруженного мужчины неподалеку от места, где выступал экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как утверждают собеседники газеты, позиция ФБР обусловлена тем, что жизнь политика якобы не была в опасности.

Инцидент произошел в субботу, 12 октября. Сообщалось, что полицейские задержали водителя черного внедорожника в городе Коачелла возле митинга Трампа. Личность вооруженного мужчины удалось установить. Им оказался 49-летний водитель по имени Вем Миллер.

Ранее шериф американского округа Риверсайд Чад Бьянко заявил о предотвращении третьей попытки покушения на политика. По словам Бьянко, Миллер был членом правой антиправительственной группировки.