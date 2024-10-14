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00:31, 14 октября 2024Мир

В США заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Шериф Бьянко сообщил о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Фото: Mike Blake / Reuters

В Калифорнии предотвратили третью попытку покушения на бывшего президента Соединенных Штатов Америки и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщил шериф американского округа Риверсайд Чад Бьянко, его слова приводит Los Angeles Daily News.

«Вероятно, мы остановили очередную попытку покушения», — высказался он. По словам Бьянко, злоумышленник является членом правой антиправительственной группировки.

Ранее в США установили личность вооруженного мужчины, задержанного возле митинга Дональда Трампа в Калифорнии. Им оказался 49-летний водитель по имени Вем Миллер. Уточняется, что мужчина живет в Лас-Вегасе. Американец пытался пробраться на митинг политика по поддельному пропуску.

До этого подозреваемый в попытке покушения на Дональда Трампа во Флориде Райан Уэсли Раут отказался признавать свою вину в ходе судебного заседания. Адвокаты Раута заявили о его невиновности и запросили суд присяжных, дата следующего заседания пока не объявлена.

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      Маргарита Пименова
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