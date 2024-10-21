В Кремле назвали ключевой пункт заседания «БРИКС плюс»

Ушаков: Ближний Восток будет в центре внимания на встрече «БРИКС плюс/аутрич»

Ближний Восток будет в центре внимания на встрече саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Особое внимание решено уделить обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — подчеркнул помощник российского лидера.

Ушаков назвал ключевым пунктом заседания «БРИКС плюс/аутрич» взаимодействие государств «мирового большинства» в решении современных проблем. В частности, главы государств сосредоточатся на вопросах безопасности и конфликте на Ближнем Востоке.

В Кремле подчеркнули, что заседание «БРИКС плюс/аутрич» займет продолжительное время и продолжится в ходе обеда. Предполагается, что дискуссия делегаций продолжится и за обеденным столом.

Ранее в Кремле раскрыли планы Путина на встречи с мировыми лидерами. Как сообщается, российский лидер проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите.