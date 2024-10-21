В Кремле раскрыли детали решения Путина встретиться с мировыми лидерами

Ушаков: Путин сам захотел встретиться с мировыми лидерами на саммите БРИКС

Российский лидер Владимир Путин сам изъявил желание провести встречи со всеми мировыми лидерами, которые приедут на саммит межгосударственного объединения БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Путин сам изъявил желание встретиться буквально со всеми мировыми лидерами, которые приедут на саммит БРИКС», — отметил представитель Кремля.

Ушаков рассказал, что Путин пригласит всех участников саммита на «неформальный дружеский обед», который пройдет в Казанской ратуше вечером 22 октября. Также на следующий день, 23 октября, состоится торжественный прием, на который приглашены как члены объединения, так и лидеры государств и руководители делегаций, принимающие участие в формате «БРИКС плюс/аутрич».

Ранее Ушаков заявил, что Ближний Восток будет в центре внимания на встрече саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». В частности, главы государств сосредоточатся на вопросах безопасности и конфликте в этом регионе.