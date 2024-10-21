В Кремле заявили о несоблюдении мировыми лидерами информационной гигиены

Песков: ряд мировых лидеров не соблюдают информационную гигиену

Ряд мировых лидеров не стремятся соблюдать информационную гигиену, в то время как Россия предпочитает занимать ответственную позицию касательно придания публичности разговорам на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Москва предпочитает занимать очень ответственную позицию, когда дело касается непридания публичности тем разговорам, которые проходят на высшем уровне. Мы правда сожалеем, что целый ряд мировых лидеров не считают нужным придерживаться такого подхода, из-за чего они не соблюдают информационную гигиену», — отметил представитель Кремля.

Песков резюмировал, что подобные действия западных политиков «остаются на их совести».

Ранее Песков прокомментировал заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа о якобы угрозах российскому лидеру Владимиру Путину из-за Украины. По его мнению, в преддверии приближающихся президентских выборов в США звучит «очень много разных горячих и весьма эмоциональных высказываний».