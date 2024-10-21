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23:46, 21 октября 2024Россия

В Крыму раскрыли путь спасения Украины

В Крыму предложили путь спасения Украины через референдум о разделении страны
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Pixabay

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости раскрыл путь спасения Украины через референдум.

«На Украине необходимо провести референдум о создании двух государств: Западной и Восточной Украины», — отметил Смирнов, добавив, что такое условие страны Запада должны выдвинуть Киеву в обмен на гарантии безопасности и «внеблоковый статус».

По его мнению, проведение референдума могло бы стать путем по спасению Украины от дальнейшего гражданского противостояния и позволить снять многие политические противоречия.

Ранее журналисты из США назвали рейды ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) на Украине признаком раскола в обществе. По их словам, все больше граждан в стране выступают против подобных методов мобилизации, а некоторые расценивают эти действия как нарушения своих прав.

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      Марина Совина
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