В Крыму предложили путь спасения Украины через референдум о разделении страны

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости раскрыл путь спасения Украины через референдум.

«На Украине необходимо провести референдум о создании двух государств: Западной и Восточной Украины», — отметил Смирнов, добавив, что такое условие страны Запада должны выдвинуть Киеву в обмен на гарантии безопасности и «внеблоковый статус».

По его мнению, проведение референдума могло бы стать путем по спасению Украины от дальнейшего гражданского противостояния и позволить снять многие политические противоречия.

Ранее журналисты из США назвали рейды ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) на Украине признаком раскола в обществе. По их словам, все больше граждан в стране выступают против подобных методов мобилизации, а некоторые расценивают эти действия как нарушения своих прав.