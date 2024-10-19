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05:16, 19 октября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о расколе общества на Украине

NYT назвала рейды ТЦК на Украине признаком раскола в обществе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жители Украины обеспокоены облавами во время концертов и массовых мероприятий, которые организуют военные и сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов). Об этом написала газета New York Times.

Журналисты из США назвали рейды ТЦК на Украине признаком раскола в обществе. По их словам, все больше граждан в стране выступают против подобных методов мобилизации, а некоторые расценивают эти действия как нарушения своих прав.

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«Решение о налете на концерты подчеркнуло давно назревавший в украинском обществе раскол между молодыми людьми, которые пошли воевать, и теми, кто этого не сделал», — заявила NYT.

В начале октября чешский аналитик Доминик Тихачек заявил, что из-за ускоренной мобилизации и отсутствия достаточного уровня подготовки в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличивается число случаев дезертирства. По его словам, новобранцы в рядах ВСУ сдаются в плен, «чаще всего просто бегут и скрываются».

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      Марина Совина
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